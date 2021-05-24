黑暴藉詞發難　癱瘓機場3日

少女在示威中受傷，真相一直未明，其受傷原因亦一直引起爭議，惟黑暴在無任何根據下，一口咬定她是被警方布袋彈所傷，並在網上鼓吹仇警，以「警察還眼」作口號，號召他人在事發翌日到香港國際機場參與聲援「爆眼少女」集會，結果引起軒然大波，機場於前年8月12至14日一連3日被癱瘓，期間更發生內地記者遭禁錮毆打一事，嚴重影響經濟民生之餘，亦醜出國際。

警方承認事發前年8月11日當日，在尖沙咀警署外曾合共發射8發布袋彈，但未知是否因此導致事主受傷，呼籲對方報案，以查明事實。然而，事主一直無向警方報案或作出索償，亦未有以真身示人，其傷勢如何造成，目前仍然是未知之數。

少女受傷後，有黑暴藉此策劃非法集會，指摘警方武力升級「不可饒恕」，要求「警察還眼」，號召到機場參與「百萬港人塞爆機場」活動，結果機場連續3日被黑暴佔據癱瘓，根據機管局數據，3日有逾千航班被取消，至少20萬旅客的行程受阻，期間有旅客被阻止進入禁區，即使聲淚俱下哀求放行，亦融化不了暴徒的鐵心，機場持續被佔據。

其中於8月13日的集會期間，在場採訪的《環球時報》記者付國豪更被人誤當公安，被大批暴徒包圍，用索帶綑綁及拳打腳踢，他及後被送上救護車時，一度高呼「我支持香港警察，你們可以打我了！」事件隨着機管局向高等法院申請臨時禁制令，於8月15日始告平息。惟經過連日的摧殘，香港的聲譽及經濟已嚴重受打擊。同月，有網民發起「Eye4HK（掩眼行動）」，呼籲他人上傳手遮右眼的自拍照，以示支持少女。