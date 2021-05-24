圖阻警方取醫療報告　少女上月敗訴

少女如何受傷一直真相未明，惟她一直未有向警方報案或索償，更連警方進行刑事調查都千方百計阻撓。警方前年為查明真相，主動取得法庭手令向醫管局索取其醫療報告，惟當事人竟利用法律手段企圖阻止，令唯一知道真相的途徑亦差點斷絕。

少女受傷後，警方取得法庭手令成功獲取其醫療報告，但她指警方拒絕向她提供取得有關手令的資料，剝奪她用法庭程序申請撤銷和維護私隱的權利，故入稟高院申請司法覆核，她又向法庭聲稱，她與其家人在事後被人網上騷擾，法官因此准禁止披露她的姓名及個人資料，只以英文字母「K」作為代號。其司法覆核申請遭拒後，她遂向高院上訴庭上訴，要求推翻原審判決。上訴庭於今年4月頒下判詞駁回其上訴，並下令她須支付警方訟費。

消息人士指，少女的醫療報告是尋求真相關鍵，直接證明其右眼受傷的成因，但事主不但拒絕報警，更用法律手段阻止警方取得申請，故質疑對方的真實目的。該人士又以前年10月有學生在荃灣參與非法集會中槍一事作例子，當時事發後數小時內，網上已流出其傷勢情況，反對派用以「大做文章」，故不排除有人在今次事件中，欲為反對派制訂應對策略爭取時間，減少社會公眾對此案的輿論壓力。

值得注意的是，該宗司法覆核案是由香港大律師公會主席夏博義負責，足見反對派對案件的重視。而少女一直缺席有關聆訊，改由律師代表出庭，或可藉此逃避公眾的注視及質疑。