Dr.東：低頭族傷頸椎　隨時肌萎失禁

長期低頭玩手機的「低頭族」恐罹患頸椎病，近年更有年輕化趨勢。有中醫師表示，一般都市人當中，以患上頸型頸椎病及神經根型頸椎病較常見，徵狀如頸、肩及頭痛，或是有麻痹等，嚴重者可出現上肢或手掌無力、肌肉萎縮等情況，建議徵狀輕微時求診，可以推拿及針灸作治療，部分輕症患者針灸一次已見成效，做5次情況就見好轉。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師范紀安表示，頸椎病分為頸型、神經根型、椎動脈型、脊髓型及交感神經型頸椎病。其中以頸型及神經根型最為常見，而脊髓型及交感神經型則為較嚴重。范續指，頸型頸椎病徵狀相對輕微，患者多數覺得頸部、肩膀、頭或上臂疼痛。

至於神經根型頸椎病，則多有手腳麻痹及疼痛的徵狀。脊髓型則屬較嚴重頸椎病，患者下肢走路時感飄浮，「好像踩棉花一樣」，最嚴重者可能會失禁，因此他建議患者在徵狀輕微時就盡快求醫，否則徵狀會愈發加劇。范表示，一般患者都是因外傷，或是不良生活習慣而引發頸椎病，例如姿勢不良，長期以來令頸部勞損。以往患者平均年齡為30至40歲，但近10年個案增多，且有年輕化趨勢，最年輕患者只有17、18歲，估計與經常低頭玩手機有關。

范表示，一般會為患者採用針灸及推拿治療，其中針灸以風池穴、大椎穴、肩井穴、夾脊穴及阿是穴為主，並視乎症狀針灸曲池穴、外關穴及合谷穴。他指徵狀輕微者，接受一次針灸及推拿已見效，建議病人做10次即一個療程，普遍已經不再有頸痛或肌肉緊張的情況，部分有徵狀的長者亦可長期做針灸。

范表示，他的其中一名30多歲的男病人，因工作需要長期對電腦，螢幕及鍵盤的高度不正確，加上坐姿不良，過去10年經常頸痛及頭痛，情況嚴重時就會吃止痛藥，直至近年才正視病情。病人診斷為常見的頸型頸椎病，范為病人施行3次針灸及推拿，已見好轉，前後共做了5次。他亦建議該名病人避免低頭工作及用手機，盡量以轉身代替轉頭。

為保持頸部的柔軟度，范建議都市人至少每半小時做「米字操」，郁動頭部及頸部劃米字，要感到輕微的拉扯，但不要太用力及太快，減少患上頸椎病。

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