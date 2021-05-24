警隊下周日體驗日吸新血　現役警員即場提供投考建議

受反對修訂《逃犯條例》風波及疫情影響，警隊的招聘活動受阻，投考警察的人數亦有所下降，截至今年2月28日，警務處的職位空缺多達5,258個。為吸引人才，讓有意投考警隊的人士了解各部門運作，並體驗投考過程，警隊將於下周日(5月30日)在黃竹坑香港警察學院舉行「警隊體驗日」，現場除了有現職警務人員提供投考建議外，市民亦可同場進行體能測試，若通過了會記錄在案，即場報名更可直接進入遴選程序；即使體能未達標的人亦不用氣餒，可從而了解自身的不足，充實自己再投考。

警務處人事部人力資源科總警司李仲華表示，過去一個財政年度，投考警察的人數漸見平穩，他認為原因與最近公眾對警隊持更開放的態度有關。而是次警方把招募日改為「體驗招募日」，目的是希望可以為未確定投考意願的人提供場境，以對警隊有進一步的認識及了解。他又透露，警方宣傳片「守城」中的部門亦會在體驗日中亮相，與市民交流，介紹自己的日常工作及裝備。

李仲華又稱，體驗日的活動多元化，除上述的交流活動外，更會首次以虛擬實境(VR)的形式展示訓練，現場亦會設有「遴選工作坊」，讓有志之士與前訓練學院的長官交流，了解自己在體能測試、面試等遴選前需要做的準備。李續指，警隊在來年計劃招募195名督察及1,350名警員，歡迎不同年齡層及各行各業的人士投考。至於對於有意投考者有甚麼「貼士」，李指要做好充分準備，在面試時以實質例子凸顯自己的才能，將更為有效及有說服力。

香港仔警署軍裝巡邏小隊第一隊指揮官羅錦峯自言自己「正直，有正義感，希望可以盡自己能力守護香港」，因此在大學畢業後便加入警隊，他於上月完成警察學院的訓練，現時主要負責巡邏、前線案件處理及人手調配等。他直言，由於自己加入警隊時正值修例風波，身邊有不少朋友不理解，家人亦感到擔心，惟由於他自小便覺得警務工作十分有使命感，亦認為自己的價值觀與警隊相近，終堅持自己的理想。

加入警隊10年、現駐守機動部隊Z大隊第四小隊的麥詠芯警員直言，自己「小學5年班已經想做警察」。她認為，作為警員最重要的是與市民溝通，她憶述在修例風波期間駐守在交通報案室時，曾接到一名氣憤的市民電話，她理性地與該名市民溝通及交流，終令對方更了解警隊運作，她亦感到滿足感。