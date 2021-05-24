房委會引三維技術規劃華富邨重建　測量員背儀器行走掃瞄全邨

房屋委員會引入三維「現實捕捉」技術，提高公營房屋發展項目的設計效率和施工質量，首批應用該技術的是即將重建的華富邨。房委會先用無人機做攝影測量，為屋邨及周圍環境製作立體模型，並使用安排工程人員背着一個「背包式移動測繪系統」於屋邨內行走，以收集公共空間數據做詳細設計規劃。

三維「現實捕捉」是用科技測量建築物外形及地形，並造出三維數位模型，當中包括了2項技術，分別是攝影測量和三維雷射測量。攝影測量是利用無人機或街景車拍攝，建構現場的三維數位模型。三維雷射測量則是用「背包式移動測繪系統」，由測量員背着儀器，以步行形式從多個地點進行雷射測量，系統鏡頭可作720度全景拍攝，只要肉眼所見地方均可掃描，並獲得現場數據，故狹窄及複雜的地理環境就更適用。

房屋署總結構工程師(發展及建築)王偉洪稱，華富邨重建項目處於規劃階段，該署早前曾為該屋邨記錄歷史時，運用了無人機來攝影測量，所得數據甚至包括坐標及尺寸。另外，房委會亦首次利用「背包式移動測繪系統」，測量員背着儀器走20分鐘，已掃描了面積約5000平方米的華富邨公共地方，連同許多盲點也成功掃描。

房委會早前亦於長沙灣將「背包式移動測繪系統」變成座地式，協助測量並興建一條跨越多條行車線的行人天橋，比傳統測量方式減少了大量人手，亦減少誤差，令測量更為精準。最後，該天橋只需一晚便完成組裝，避免工程期間妨礙公路行車。