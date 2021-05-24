東方民調：翻新公廁進度慢　罰則欠阻嚇

食物環境衞生署管理公廁一直為人詬病，港府前年增撥資源翻新公廁，以提升服務，惟多區公廁衞生環境仍然惡劣，有關注團體及議員直指公廁翻新進度緩慢，又批評當局監管外判服務工作不力，現行賠償罰則亦欠阻嚇，難以改善公廁衞生惡劣情況。

每年有不少投訴指公廁殘舊不潔，申訴署調查揭港府管理公廁亂象，包括食環署未善用公廁外判清潔承辦商的塞責事項數據，以提升監管效能；亦沒有為食環前線員工訂下客觀潔淨準則，難以評定清潔工作是否達標。

食環署將日用量300至3,000人的公廁列為同一標準處理，如派駐人手、每日清潔次數、維修保養、巡查及翻新等，被指並不合理。

建築署負責跟進公廁維修工作，申訴署批評建築署就公廁維修承辦商工程延誤的賠償額過低，由於賠償額與施工令金額掛鈎，有工程延誤125日，因施工令金額為320港元，故賠償金額僅54港元，不具阻嚇作用。

港府前年增撥6億港元圖翻新240間公廁，但進度甚慢，按2019/20至2023/24年度的公廁更新計劃，每年平均僅48間公廁納入翻新名單，按當局目標，需要5年時間才完成。以全港共808間公廁計劃，即平均17年才翻新一次。申訴署建議食環署應定期檢討翻新公廁的優次。

香港廁所協會副主席熊志權批評港府翻新公廁進度不理想，有部分公廁因結構或環境問題，翻新一間或需時3至5年才可以完成。現時清潔公廁工作以「價低者得」外判，令質素欠佳，又指雖然港府有加入科技改善情況，但仍治標不治本。

議員陳恒鑌則稱，現時食環署監管方式阻嚇力不足，又指港府翻新公廁工程改善緩慢，要求港府在3年內完成維修多人使用的廁所。

實際上，食環署早就臭名遠播，申訴署在去年底已嚴詞批評食環署監管敷衍，例如部分外判清潔承辦商在「過往服務表現」評分中獲0分，亦再次中標；而食環署人員巡查外判商服務表現時更涉懶懶閒；服務欠佳承辦商的懲處又太輕等，致香港公共衞生大落後，鼠患、蚊患嚴重。