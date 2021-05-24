東方民調：防治蚊鼠無能　環境衞生處處不堪

香港公廁污糟邋遢，申訴專員公署發表調查報告力數食物環境衞生署等部門管理公廁多宗罪，除了管廁無方，當局滅鼠滅蚊同樣不力，亦因政出多門導致蠓患。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評食環署管廁防治混亂「連垃圾都不如」，屢屢被指監管敷衍，如無牙老虎，惟依然「批評接受，態度照舊」，受訪者擔心公廁淪為播疫溫床，香港變臭港更會影響國際城市形象。

截至去年9月，全港共有808間由食環署負責管理的公廁，其中610間潔淨服務由外判承辦商負責，其餘198間則由食環署員工處理，公廁日常維修保養工作則轉介建築署跟進。申訴署就食環署及建築署對公廁的管理和維修發表調查報告，力數多宗罪，包括巡查不力、承辦商無王管、翻新慢及衞生欠佳等。多區公廁衞生環境惡劣，亂象不堪，如廁格多垃圾、地面濕滑、臭氣熏天、設施損毀長期未維修等。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問315名18歲或以上市民，結果顯示，對於申訴署批評公廁衞生惡劣，食環署接獲投訴3年未見減低，44%受訪者批評當局無善用投訴數據提升管理效能；30%憂公廁成播疫溫床；20%直指影響國際形象，香港變臭港。

公廁維修保養經常延誤，有承辦商僅罰54港元，46%受訪者批評監管形同虛設；32%認為欠阻嚇，需加強罰則；17%形容罰款不痛不癢，承辦商才有恃無恐。

每年僅48間公廁納入翻新名單，公廁約17年才翻新一次，56%受訪者轟敷衍塞責，拖延成性；21%斥改善工程緩慢；19%認為，當局應檢討翻新次序。

有義工在海灣執垃圾後放進食環垃圾桶，遭食環外判清潔工惡意阻撓，56%受訪者斥食環管理不善，變相縱容；21%批評作風官僚僵化；19%直指外判工偷懶成風。

香港鼠患蚊患嚴重，亦因政出多門導致蠓患，54%炮轟部門鬥卸責，樣樣做不好；25%批評防治工作敷衍了事；17%形容承辦商如無王管。

申訴署屢揭食環署監管敷衍，38%受訪者轟當局胡混度日，垃圾不如；37%斥當局批評接受，態度照舊；21%直指如無牙老虎，將責任外判。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府部門亂象，連管理公廁等小事也做不好，不滿當局將工作及責任同時外判，並無履行監管角色，外判承辦商如無王管，令服務質素下降。