中小學今起恢復半天面授課　有校長倡建「疫苗氣泡」保障學生

全港中小學今日（24日）起可全面恢復半天面授課，在灣仔聖公會聖雅各小學，學校有一系列防疫措施，校長張勇邦表示，由於小學生未能接種疫苗，故鼓勵家長及教職員盡快接種，從家庭及學校上建立「疫苗氣泡」，保障學生安全。

疫情持續1年多，學生經歷一時停課，一時復課。小四學生Simon與母親及妹妹一同返校，大呻在家中十分無聊，最想與同學一起玩耍。他指，上網課不能與同學見面，故能夠回校上課感到好開心，又指即使下雨天亦不影響心情，只要能回校上課便心滿意足。

身兼資助小學校長會名譽主席的張勇邦指，之前沒有要求教職員定期檢測，以換取全校半天復課，他解釋，若果疫情穩定，當局就自然讓學校復課，又認為檢測「唔係咁穩陣」，會等「最安全的日子」才復課。

對於有專家建議若學校有7成接種率，可有更大復課空間。張表示，小學未納入接種群組，故中學方面會比較緊張，他反而鼓勵家長接種疫苗，認為即使社區未能做到群體免疫，亦可先建立「家庭氣泡」。

張解釋，因小朋友最主要接觸家長及教職員，認為若有7成家長及教職員接種，可建立學校「疫苗氣泡」，做法更安全，亦可保障不能接種的子女及年長父母。張透露，自己在4月中已接種第2針，希望用自己作例子鼓勵家長及教師接種疫苗。

他又指，從安全考慮，當局或有需要約接種率與復課掛鈎，但從實質安排上要考慮是鼓勵性質還是強制，他指，學校是講道理的地方，希望從教育上讓公眾明白疫苗是保護性質，「即使有少少的風險，作為健康的成年人，是否可承擔更多」。