綜援等額外津貼今起發放　涉款25億元　料160萬人受惠

《財政預算案》早前宣布向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的一次過額外款項，而在職家庭津貼（職津）及鼓勵就業交通津貼（交津）亦作相若安排。上述受助人可於今日（24日）起陸續獲發有關款項，款項將以自動轉帳方式存入上述人士指定的香港銀行戶口，毋須另行申請。

政府表示，於今年4月28日或之前符合領取社會保障金額的人士，或於2020年10月1日至今年4月28日期間內提交職津或交津申請而最終獲批的人士，均符合資格領取一次過額外款項，預計151萬名社會保障受助人、7萬個領取職津的住戶，以及2萬名領取交津的人士可受惠，共涉及超過25億港元。

高齡津貼為例，受助人可獲738港元額外津貼；領普通長者生活津貼可獲1,423港元；領高額長者生活津貼可獲1,908港元；領普通傷殘津貼獲943港元；領高額傷殘津貼可獲發1,885港元。

此外，政府下月開始限時一年放寬職津計劃及短期食物援助服務計劃的申請資格，職津計劃將降低今年6月至明年5月申領月份非單親住戶的工時要求，即把基本津貼工時要求由每月144小時大幅下降至72小時，以及把中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時。以育有2名兒童的合資格4人住戶為例，如其每月合併工時達72小時，每月最多可獲共3,800港元的職津。

至於短期食物援助服務計劃的資產限額亦會由今年6月1日至明年5月31日放寬，與職津計劃看齊。以4人家庭為例，資產限額會由26.4萬港元放寬至54.8萬港元；一人家庭的資產限額則由9.9萬港元放寬至26.6萬港元。