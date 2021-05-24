向落單便衣警擲物　學生認暴動罪囚34個月

去年港鐵太子站831事件半周年，有大批市民聚集旺角及太子一帶，再度爆發警民衝突。期間有一名警員落單而被示威者圍毆。示威者更追逐警員200米，向他投擲竹枝、水樽特物品，警員需擎槍示警突圍。一名有份向警擲物的學生，在拾竹枝時被制服。他3星期前在區域法院承認一項暴動罪，今天（24日）被判囚2年10個月。

21歲被告鈕卓暉過去並無犯罪紀錄。他承認於2020年2月29日，在旺角西洋菜南街近豉油街及奶路臣街一帶參與暴動。辯方求情指被告患有亞氏保加症及過度活躍症，當晚因見警員槍指市民，才一時氣憤及情緒失控犯事，並沒有意圖傷害對方，他亦願意向警員道歉。被告事後已深切反省，重犯機會極微，日後會繼續在運動方面發展，希望早日服刑完畢後重投社會。

法官判刑指暴動是嚴重罪行，而本案嚴重之處在於警員遭多人包圍，被告身處其中，更3次向投擲物件又拾起竹枝，更緊緊跟隨警員，若非警員及後跑走，後果將不堪設想。法官考慮到被告初犯、並非主導角色，亦受病情影響其判斷力等，將他判囚2年10個月。

案情指事主為偵緝警員，案發當晚便裝執勤，與同袍巡經彌敦道及山東街交界時，發現有一批黑衣人架設路障，於是落車追捕。當事主沿西洋菜南街追截期間，他因停步檢查裝備因而落單，因此被逾10名人士走近包圍，對他拳打腳踢至倒地，其頭盔亦被搶。事主於是擎槍自衞，並在嘗試兩次後才成功突圍跑開，但仍有人向他辱罵，並追上朝他扔物件。現場拍攝到的錄影片段，拍到被告有份數度向事主投擲水樽等物件。