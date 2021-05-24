抗疫政策朝令夕改　懶理外傭聚集　議員炮轟政府搞死香港

港府上周六(22日)因應內地廣州市荔灣區出現確診個案，一度將廣東省列為「中風險地區」，惟當局事隔約3小時即轉軚，遭外界狠批決策混亂。立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今早(24日)召開會議，議員不單斥政府朝令夕改及草率作決定，對透過「回港易」計劃前往內地港人帶來不便，亦狠批政府外防輸入措施不力，未有處理外傭聚集問題，至今更未訂立明確的通關時間表，令議員大嘆「好忟」，炮轟「香港畀你搞死」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君上周六宣布，廣東省將被納入「中風險地區」，市民由翌日起不能以「回港易」由廣東省返港，惟事隔數小時又改為只將廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣調整為「中風險地區」。今會議甫開始不少議員關注事件，其中批發及零售界議員邵家輝指市民對有關決定感到匪夷所思，關注政府有何考慮作決定，又指當時不少市民趕著即時過關返港，強調政府內部需要加強溝通，不可草率及朝令夕改。

食物及衞生局副局長徐德義回應指政府一方面需要方便市民，同時要作風險管理，檢視內地有何地區出現個案或有疫情爆發情況。他指，當內地宣布某個地方為「中風險」時，港府就要在計劃中作調整。政府部門及後再向內地部門了解，最後適時調整，以免過程出現混亂。

政府不單止決策朝令夕改，議員柯創盛在會上炮轟徐，指市民願意配合政府防疫措施，惟政府把關不力，「鑊鑊都衰，啲窿多到補唔晒」，令市民感到氣餒。他又批評政府至今未有提供通關目標時間表，促港府代表向內地部門提出市民接種兩劑疫苗可作優先通關條件。

就政府外防輸入工作方面，柯批評政府未有做好相關工作，早前有染疫外傭入境數月後才被發現確診，令全城恐慌，憂「清零」無望，要求局方收緊「高風險地區」人士入境安排。他又不滿政府未有處理假日外傭聚集問題，要求局方解釋有何苦衷遲遲未有處理問題，大嘆「香港真係畀你搞死」。

議員葛珮帆斥外傭聚集問題由疫情爆發至今一直未解決，形容政府以鴕鳥態度不處理，又點名批評，如勞工及福利局一直對外傭輸入、聚集及放假問題視而不見，最終外傭群組疫情爆發的話，就是該局失職塞責，「對唔住全香港人」。

就兩地通關方面，徐德義回應指政府正盡力達致清零目標，並努力就本地疫情防控策略向內地作解說，即使有零星個案出現，亦希望對方理解情況可受控，他強調港府會再向內地部門了解通關要求。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻表示，已聆聽議員對外傭聚集問題的意見，強調政府部門在每個周末均會安排聯合行動應對有關問題。