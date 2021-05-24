香港迪士尼虧蝕連年　樂園：難估計流動資金可營運多久

香港迪士尼樂園連年虧蝕，上年度更因受新冠肺炎疫情衝擊，樂園淨虧損更高達26.6億港元。立法會今日(24日)召開經濟發展事務委員會會議，會上有議員質疑，樂園虧損連連理應節流，建議應按收入跌幅而相應減少開支，務求「打個和」。樂園行政總裁莫偉庭表示，難以估計現有的流動資金可以營運多久，但暫時無需要政府額外撥款資助。

2020年度樂園入場人次只有170萬，按年下跌73%，而樂園賓客人均消費亦按年下跌18%；酒店入住率則為15%，對比去年下降59%，樂園淨虧損高達26.6億港元。議員田北辰質疑，現時因疫情關係，樂園雖然難以開源，但虧蝕多少就應節省多少開支，既然樂園的未扣除息稅折舊及攤銷前盈利EBITDA為14.7億港元，因此應減少總開支至15億港元作底線，不求賺錢只求「打個和」。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭於會上回應指，目前樂園會努力開源節流，並發展新遊玩項目吸引遊客，惟未有承諾將現時29億港元的總開支減至15億港元。

議員葛珮帆批評，雖然疫情令樂園長期閉園，但疫情之前樂園已連續幾年虧蝕，又指華特迪士尼雖因疫情關係未有收取香港迪士尼樂園的管理費，但未知下年度是否會照樣停收，而專利權費能否有同樣豁免處理方法。莫偉庭回應則指，華特迪士尼公司已提供香港迪士尼樂園21億港元的周轉信貸額直至2023年，但就未有正面回應能否免除專利權費問題。

莫偉庭補充指，樂園於艱難時刻未有裁員，但有要求員工放無薪假，期望香港疫情穩定後盡快通關方能讓樂園回復客流量。樂園現時亦有不同方案鼓勵員工接種疫苗，例如提供有薪休息時間讓員工接種等。