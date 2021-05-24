議員促向強制隔離打工仔發放病假紙　徐德義唔熟書捱轟

本港疫情反覆，市民因居住大廈出現確診個案或曾接觸確診人士，需要隔離檢疫21日，不少打工仔「手停口停」。有勞工界議員今(24日)促政府參考2003年沙士疫情的做法，向受影響打工仔發放病假紙。不過，食物及衞生局副局長徐德義似乎不太「熟書」，誤以為受影響市民離開時可領取病假紙，及後衞生署代表再作解釋稱該為檢疫證明書，遭批兩人說法有異。

立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今早召開會議，勞工界議員陸頌雄表示，有市民因是緊密接觸者，需要強制隔離檢疫，部分人「手停口停」。他指已多次要求政府如沙士時期處理，向有關人士發放病假紙，質疑已有先例可援，為何局方至今未採納意見。他又建議，如未能發放病假紙，政府應向受影響工友發放每天500元的津貼。

徐德義回應時指，以他所知，當市民在結束強制檢疫後，可向職員申請領取假紙。不過衞生署緊急應變及項目管理處主任鄺國威的說法就與徐有出入，指市民在檢疫期間如有需要，可申請檢疫證明文件作其他用途；至於病假紙受法例規限，署方需要先審視對方是否患病情況才可發放假紙。

對於徐續指發放病假紙安排需要待衞生署研究及認真討論，陸直言「好嬲」，斥政府已推行隔離措施一段時間，斥「今日仲咁答，有無搞錯」。他又形容，鄺稱市民領取檢疫證明文件作其他用途的說法「好搞笑」，反問「唔通拎嚟留念咩，梗係用嚟拎病假」，特別在沙士時期已有先例，對於局方今次的回應大感不滿。