梁凌杰死因研訊　警方消防今陳詞　明天退庭

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場高處墮下身亡，死因研訊在傳召25名證人作供後，警方及消防處之代表今天（24日）作陳詞，之後死因裁判官高偉雄就開始總結證供。裁判官提醒陪審團，不要受到傳媒報道或政治理念影響，考慮裁決時應根據呈堂證據，就法律議題須依法庭引導，但對事實裁斷及證供的接納與否，就全盤交由陪審團決定。裁判官暫未完成對陪審團的引導，研訊押後明天（25日）繼續，陪審團將於明天退庭商議裁決。

代表警方的大律師熊健民陳詞指，希望不要以成敗評論當日警方及消防人員的表現，稱若陪審團認為警方有不足之處，警方願改善，指「有錯則改，無則加勉」。而代表消防處的大律師陳碧琪則指，當日消防救生氣墊受欄杆阻礙，惟考慮到人員安全而無法將之拆除。消防員在死者爬出平台時已上前搶救，可惜死者不配合，最終留下遺憾結局。大律師指人員已作出很大努力，希望陪審團明白救援人員的現場決定和困難。

警方代表指，警方在事件中已盡最大努力展開救援。他並非要求鼓掌讚揚警方，但希望各位明白警方已盡責，不要單憑政治立場而作出莫須有的批評。大律師又指警方感謝熱心市民的協助，但對於有人提出時任立法會議員鄺俊宇接觸死者，或可避免悲劇，大律師指這只是一廂情願。大律師表示鄺雖為社工，但沒有受過談判訓練，當時死者持鎅刀，警方亦須確保鄺的安全。

消防處一方表示，當日主要計劃是游說死者返回安全位置，消防人員則依情況救援。當日消防員到場後，已隨即設置救生氣墊及高空拯救工具，但氣墊因為行人路欄杆而留下空隙，而死者或其他物品隨時可能跳下或墜下，考慮到人員安全，消防不能派人拆卸死者正下方的欄杆；而斜放或重疊氣墊亦不可行。當死者突然爬出工程鐵架時，已有4名消防上前搶救，惟消防員得不到死者回應。