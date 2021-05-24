前年8.31灣仔街頭被捕　護理員學生否認暴動

前年8月31日港島區遊行演變成多場衝突，其中一名男護理員和一名女學生早前「踢保」後，再被拘捕起訴，分別被控參與暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具，他們今（24日）在區域法院否認控罪，案件開審。控方指警方掃蕩期間，2人與人群一同逃跑，且身穿深色衣服及戴上防毒面罩，指他們個別或連同他人參與暴動。

2名被告分別是25歲報稱護理員的楊光智，及20歲報稱學生的湯嘉欣。2人被控於2019年8月31日，在菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道一帶參與暴動。楊另被控管有一套無線電收發機，楊則另被控管有一個能發出雷射光束的裝置。除楊承認無牌管有無線電收發機一罪外，兩人均否認其他控罪。

控方開案陳詞指，示威者在當日傍晚集結在灣仔、銅鑼灣一帶，並堵路、投擲汽油彈、縱火及向警照射強光等，而他們大部分人均身穿深色衣服、戴上頭盔及防毒面罩等。示威者其後又破壞大廈外牆上的大公報招牌。警方偕一部俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車組成防線，由金鐘向東掃蕩。

當警方掃蕩至軒尼詩道與菲林明道交界時，示威者集結在行車線並與警對峙，有示威者其後向東撤退及轉入橫街。2名被告在由灣仔道向東逃跑的人群中，在灣仔道近陳東里分別被截停。警員後在楊身上搜出一部無線電對講機，在湯背包中搜出一支雷射筆，亦分別從兩人搜出生理鹽水、頭盔及護目鏡等。