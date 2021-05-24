國泰膳食劣迹斑斑竟中標　料竹篙灣隔離人士續「無啖好食」

竹篙灣檢疫中心膳食凝結成磚塊狀的「粟米肉餅」震驚社會，早前更爆出集體食物中毒事件，港府事後補鑊，指會檢控及撤換飯盒供應商「丹尼食品有限公司」，並邀請其他公司入標竹篙灣檢疫中心的膳食服務。消息指，國泰航空旗下的國泰航空飲食服務中標，今日(24日)起向竹篙灣檢疫中心提供服務。不過，國泰食物質素一向欠佳，有市民更嘲諷國泰與丹尼的食物「大家都一樣咁難食」。

據了解，竹篙灣檢疫中心現有約百多名市民入住，國泰將於今日起向該中心提供飲食服務，包括早午晚三餐。

因在早前在外國留學而經常乘搭國泰航空的梁小姐向東網表示，國泰航空明明是本港數一數二的大航空公司，理應保持一定質素，惟現時「一張單程機票飛日本都要5,000港元，但只有冷凍雞批食，連加熱都無」，對此大失所望，並怒斥國泰飛機餐「真係好難食！」。被問及國泰入標申請提供竹篙灣隔離營餐飲服務，她則嘲諷國泰與丹尼「大家都一樣難食」。