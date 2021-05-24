11年前擔保成報傳媒貸款　楊家誠被追1.76億

因洗黑錢罪成而曾被判監6年的英冠球會伯明翰前班主楊家誠，上周五（21日）被一間上市公司入稟高院原訟庭，追討逾1.76億元。該公司指楊於2010年擔保星美出版集團有限公司（其後改名為成報傳媒集團有限公司）的借貸，即共7筆由2008年起借下的貸款，但成報傳媒集團至今拖欠貸款及利息。故此原告要求法庭頒令擔保人還款。

原告中國能源開發控股有限公司，被告是楊家誠。入稟狀指稱，成報傳媒集團在2008年至2009年期間，先後與原告訂立6項貸款協議，由原告向成報傳媒集團借出總共3310萬港元，月息1%，本金連利息須在到期日前還清，若拖欠貸款則須另付違約月息2%。2010年初最先訂立的5筆貸款，獲原告准許再延長到期一年。同年4月，被告簽約成為該6筆貸款的擔保人，其後成報傳媒集團再向原告借下第7筆貸款，使總借貸累積至3710萬港元。

入稟狀續指，翌年被告再為成報傳媒集團出任貸款擔保人。惟成報傳媒集團未能在到期日前還款，更表示因財政困難，提議原告不收取違約利息及更改利息計算方法，但遭拒絕。2015年成報傳媒集團被頒令清盤，原告向清盤人追討欠款但不成功，因此向身為擔保人的被告追討，當中包括貸款本金3710萬港元、利息1205萬港元及違約利息逾1.27億港元。