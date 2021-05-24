打工仔今年平均加薪幅度僅0.4%　創13年新低

新冠肺炎疫情持續近一年半，經濟惡劣下，打工仔薪酬亦受影響。有招聘平台透過調查發現，今年打工仔的薪酬狀況持續去年的跌勢，僅約3分1受訪僱員今年獲加薪，平均人工加幅僅0.4%，創2008年以來的新低。有近半(49%)受訪者有考慮海外工作，以年輕人居多，當中更有4分1人同時有考慮移民。

招聘平台JobsDB今年3月向本港4,288名打工仔進行網上問卷調查，了解他們現時的就業狀況及前景展望。調查顯示，有34%受訪者表示今年沒有任何雙糧或花紅，比例較去年上升8%；超過一半受訪者對就業前景不樂觀。另只有34%全職打工仔獲加薪，比去年減少16%；有55%凍薪，較去年增加15%。加薪幅度最高工種為「數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷」，其次為「法律服務/法規」及「傳媒/廣告」。

調查結果亦顯示，近半受訪僱員對海外工作持開放態度，當中考慮海外工作的原因，頭3個非工作相關的因素是「增廣見聞及擴闊視野」、「對香港的經濟前景無信心」 及「渴望在其他國家居住及生活」。至於與工作相關的因素，則認為海外工作有利個人發展，其次是他們的相同職位薪酬較佳。

有考慮海外工作的受訪者中，有23%同時有考慮移民，以25歲或以下人士居多。首選工作地點方面，30歲或以下受訪者多選擇到英國工作，31至45歲首選澳洲，45歲或以上則較傾向到內地工作。