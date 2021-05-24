70%港院校研究卓越　僅2%未獲評級　教資會：仍有進步空間

大學教育資助委員會今(24日)公布2020年研究評審工作報告，今次共有70%研究項目獲國際專家評為「國際卓越」水平或以上，但當中有2%，即約320份研究項目被評不予評級的U級，其中港大在「商科及經濟範疇」方面，整體獲U率為19%，成為該範疇獲U率最高的院校。教資會解釋項目獲U的原因很多，或與部分院校對有關評審指引不清晰有關。

是次評審工作的評審期由2013年10月至2019年9月，約有4,200名教學人員提交約1.6萬項研究成果項目，教資會按學科設立13個評審小組負責評審工作，最終25%研究獲評最高的4星級即達「世界領先」水平，45%獲評為達「國際卓越」水平的3星級，2星及1星的則分別佔24%及4%，2%被評為U級(不予評級)。教資會將根據評審結果，釐定未來有關研究經費的分配。

今年除了評審研究成果外，亦新增研究影響及研究環境兩個評審元素。根據評級標準，研究成果若取得到U級，即該研究未被視為研究成果或欠交項目；研究影響取得U級，即無影響範圍或重要性的影響或欠交項目；研究環境U級即研究不利於進行達一星水平或欠交項目。

今年各院校的取U率有所下降，13個學科範疇中有10個學科均有項目取得U級，當中「商科及經濟」的整體界別獲U率達6%，而港大的獲U率最高，高達19%，城大及浸大的整體獲U率亦各有6%。在「 電腦科學/資訊科技」方面，城大的4星率為35%，但獲U率為4%，成為7間有份提交項目的院校中，唯一有項目取得U級的大學。

至於「教育」範疇方面，整體界別的獲U率為2%，而城大提交的項目中，整體有40%取得U級，冠絕其餘有份提供交項目的4間院校，不過城大在該學科的合資格教學人員數目只有6名，比其他院校的28名至93名為少。

教資會秘書長表示，部分院校在某些範疇的獲U率高，涉及不同原因，有時是他們對指引不太清晰了解，提交的項目不適合用於作評審，但整體上有關數字只佔極少數。教資會主席唐家成則強調整體上評級水平均較2014的研究提升，但各院校、每個單位仍有進步空間。