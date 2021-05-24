疫情下港人消費轉趨保守　調查揭近5成人減少消費

新冠肺炎疫情影響市民的消費模式，有機構今日(24日)公布疫情前後市民的消費模式改變調查，發現疫情導致市民的消費模式偏向保守，超過7成受訪者指消費模式比疫情前更務實，近5成人因疫情減少消費。對比疫情前，市民去年的每月開支降逾1成，且在家工作及社交距離措施等限制，令他們轉趨網上購物，帶動網上消費額較2019年增加逾1成。

香港花旗銀行今年3月中，以網上問卷調查1,202名年齡介乎21至60歲、月入超過1.2萬港元的香港居民。調查結果顯示，受訪者的個人消費在沒有疫情下，平均每月開支為1.23萬港元，受疫情影響，平均每月開支減至1.07萬港元，更有超過3成人指每月開支減少4,600港元。市民的日常生活開支亦有不同程度的改變，超過4成人表示增加了外賣的開支，另超過3成人增加了家庭烹飪食材的開支。

市民因疫情改變生活模式，生活愈趨數碼化，近5成人表示每星期有至少2至3次網上外賣點餐；逾3成人每星期至少2至3次網上消費，近7成人甚至指出，網上消費額較2019年增加逾1成。這些網上消費項目分別有網上自我增值課程、購買個人電子產品及安排子女網上課外活動等。

雖然網上消費模式盛行，但整體而言市民的消費模式仍偏向保守。調查指逾7成人認為他們的消費模式比疫情前更務實，會減少部分不必要的花費；逾4成人指即使疫情結束，購買非必需品時亦會先仔細考慮再購買。花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，花旗銀行於第一季的本地信用卡簽帳有大比數增幅，但海外消費仍受疫情所限，首季未見增加，整體的零售業務信用卡簽帳仍有下調迹象。