黎智英壹傳媒申禁令　禁將搜獲資料用於欺詐案

壹傳媒黎智英因涉違反《港區國安法》及欺詐案件，去年8月被警方國安處拘捕，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。多名壹傳媒高層及黎智英2名兒子亦有被拘捕。壹傳媒及數名涉案人士，先後入稟要求警方歸還涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。案件今天（24日）於高院再提訊，壹傳媒一方申請修改原訴傳票內容，挑戰警方取得手令的合法性，並要求法庭頒下臨時禁制令，禁止警方使用違法檢取得來的資料作為欺詐案的證供。聆訊下午將繼續。

本案原告人分別為黎智英及其2名兒子黎見恩和黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光、壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司及壹傳媒管理服務有限公司。被告人則為警務處處長。

代表壹傳媒的資深大律師指，警方去年8月搜查將軍澳壹傳媒大樓時，取得裁判官發出的手令，檢走大批儲存在數碼裝置的資料，涉及423個項目。壹傳媒申請釐清原先原訴傳票的內容，並要求加入新理據挑戰警方取得手令的合法性。大狀指，警方刻意不引用《警隊條例》第50(7)條，而是引用《港區國安法》第43條所賦予的權力取得手令；然而警方檢走的資料超出手令範圍，就似乎與危害國家安全罪行無關。大狀又列舉多項理據質疑手令的合法性，例如根據《港區國安法》第43條，涉及危害國家安全的案件應由警務處維護國家安全部門辦理，但申請今次手令的卻是商罪科警員。手令只概括表明與《港區國安法》及串謀欺詐案件有關，沒有提及控罪詳情，也沒提及警方要求檢取甚麼指明罪證等等。

大狀指，即使假設警方是合法取得手令，但警方檢取的資料也屬過多，警方應將違法或過分檢取的資料歸還。大狀指，黎智英與壹傳媒集團幾名高層被控串謀欺詐香港科技園公司，隱瞞將軍澳工業邨廠房用途的案件，已訂於明年3月開審，據知警方打算採用手令檢取得來的資料作為證供，法庭有迫切性頒下臨時禁制令，禁止警方使用有關資料，因此希望法庭可盡快就原訴傳票的爭議排期開審。