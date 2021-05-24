食環署死撐市容衞生有進展　多名議員斥不知開會有何作用

東網日前報道食物環境衞生署執法不力，垃圾處處、店舖阻街、鼠患蚊蟲三大問題一直未有改善，立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員會今日(24日)舉行本年度最後一次會議，會上多名議員炮轟署方人手、資源年年增加，但成效不彰，並指不少問題已討論數年，情況反見更為惡劣，對署方感到失望，直斥「不知開會有何作用。」

議員柯創盛批評，應對垃圾、阻街、鼠患三大範疇，食環署聲稱實行了很多措施，惟結果不彰，甚至有比以往更差的趨勢，直斥不少執法行動「雷聲大，雨點少」，又以滅鼠工作為例，直指年燒逾2億港元、編制人手近3,000人，「做完無成效不如不要做。」柯建議，署方應審視現時法例漏洞，堵塞令該署獨立執法有困難的原因、重新審視人手編制，以及靈活調動人手應對各類黑點、主動出擊執法等改善表現。

對於食環署指下半年就店舖阻街將試行新執法模式，前期以2至3區為試點，議員何俊賢直言「最怕政府，尤其食環署講試點，一個地方試3、5、7年，發現行不通又再找另一個地方做試點。」他又批評署方對阻街的行動時效短暫，指常常行動過後「好一排又再故態復萌」，且太依賴與其他部門聯合行動執法，反問「抄牌有沒有見過交通督導員要搞聯合行動？」

食環署於會上聲稱市民投訴的衞生黑點處理有進展，小組委員會副主席邵家輝炮轟，自己曾就中西區店舖阻街問題投訴，昨日(23日)到場視察並無改善，因此不同意署方有進展的講法，直斥開會後沒有跟進，「建議摺埋個會不用開。」小組委員會主席陳恒鑌亦斥，自2016年9月起有條例容許執法人員可向店舖阻街的違例者發出1,500港元定額罰款通知書，但「有條例同沒有一樣。」

食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻表示，就店舖阻街問題，當局與警方計劃下半年試行新執法模式，除會加強檢控違規人士外，亦會清除或扣押放置於馬路上的阻礙物、發定額罰款通知書，並會於考慮包括店舖阻街的情況、資源的調配安排及相關持份者的配合等相關因素後，選取進行試驗計劃的分區。她又補充，今年2月22日起至上周五(21日)，針對深水埗黑點，當局拘捕15名無牌販賣或阻街的人士、檢取38名小販的棄置物品、充公822公斤非法擺放的蔬菜或貨物，並對阻街人士發出61張定額罰款通知書。