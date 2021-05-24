車輛查冊涉虛假陳述　大公報記者下月再訊

繼早前港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲因車輛查冊而被定罪後，疑再有《大公報》記者因涉嫌做車輛查冊時，報稱用作其他有關交通及運輸事宜，而被票控「為取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上的虛假陳述」罪。案件今天（24日）在西九龍裁決法院再提堂，辯方申請將案件押後9個月，以待蔡玉玲案的上訴結果，但要求被主任裁判官徐綺薇拒絕。裁判官表明不打算等到蔡玉玲案有上訴結果後才處理本案，最終決定只將案押後案件至6月17日，預計屆時將聽取被告答辯。

傳票指，本案被告黃偉強於2020年8月15日，為取得一車輛的車輛登記細節證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述，即表示申請證明書，以用作其他有關交通及運輸的事宜。據了解，被告為《大公報》記者。

今天辯方申請將案押後9個月，到時才聽取被告答辯時，提出過去亦有涉及「不誠實取用電腦」一罪的案件，待上訴庭釐清法律觀點，期間一直准許被告押後答辯。惟裁判官指，當時涉「不誠實取用電腦」的案件涉及控罪是否適切，惟蔡玉玲案並無爭議此點。而本案與蔡案背景類同，故她不打算等到蔡案有上訴結果後才處理本案。結果本案被押後至6月17日，期間被告獲准以1,000港元保釋外出。