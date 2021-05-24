曹貴子涉失實陳述　葉俊亨入稟求取消購入卓悅美容交易

卓悅控股創始人葉俊亨及怡鋒集團有限公司上周五（21日）入稟高院，指稱於2016年洽購卓悅美容國際有限公司的股份時，時任康健國際醫療集團有限公司的執行董事曹貴子曾代表賣方作出失實陳述，故此要求法庭裁定該次交易的協議無效，並向賣方索償。

原告依次為怡鋒集團有限公司及葉俊亨，被告是OASIS BEAUTY LIMITED。入稟狀指稱，葉俊亨和其太太，各持有怡鋒集團有限公司一半股份。而被告則是康健國際醫療集團有限公司的附屬公司，2014年被告由卓悅集團手中，購入卓悅美容國際的全數股份。2016年怡鋒集團有限公司簽署交易協議，以4.3億港元購入卓悅美容國際的全部股份，並由葉俊亨出任買賣協議擔保人。

入稟狀續指，在原告洽購卓悅美容國際期間，當時曹貴子代表被告作出保證，包括在半年內會尋找投資者，向卓悅美容國際注資4億港元，並協助卓悅美容國際在3年內申請主板上市，惟原告指稱被告沒有兌現承諾。原告遂要求法庭頌令，被告須就其欺詐性失實陳述作出賠償，以及裁定該協議無效。