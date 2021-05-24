環境局僅推自願計劃淘汰微膠珠拒立法　議員憂港淪傾銷地

部分個人護理產品及化妝品含有或污染海洋的微膠珠，環境局擬今年內推出為期2年的自願淘汰計劃，參加的業界須簽署「不含微膠珠約章」，以逐漸淘汰含微膠珠的產品。立法會環境事務委員會今(24日)開會討論相關情況，有議員明言「不收貨」，因不少鄰近國家已立法禁止售賣含微膠珠的產品，擔心本港會成為有關產品的傾銷地。

議員謝偉銓指出，微膠珠是海洋垃圾，一旦進入食物鏈，將對人體健康有潛在風險；加上不少鄰近地區均已立法禁止銷售有關產品，擔心香港未來或成為「散貨場」。他促當局不要「一截一截咁做」，推出約章時，亦應同時準備立法工作。議員葛珮帆亦指，港府早於2017年提出微膠珠的問題，但拖延4年、至今仍未有立法時間表，批評環境局推卸責任。

環境局局長黃錦星回應指，國際上規管方法主要分兩種，包括立法禁止或自願計劃，以推動業界不再生產或進口含微膠珠產品，而本港推出自願計劃後，該署將留意有關淘汰率，不排除會立法規管。他又指，據其了解，不少製造商已改用較天然、保質期較短的物質，來替代微膠珠，故不會囤積大量貨品，看不到有趨勢顯示日後會出現傾銷。環境保護署助理署長(水質政策)陳志剛補充，若當局研究立法，過程頗為漫長，相信需時至少5年，而自願計劃的準備時間則可減至1年多。

另外，議員陳恒鑌關注荃灣海旁傳出惡臭的問題，他指，當局早前雖在該區安裝4個針對臭味的「旱季截流器」，但成效不彰，不時仍有大量污水經雨水渠排出荃灣海灣，令市民身體不適，促當局正視問題。環境局副局長謝展寰指出，上述是前期工程，當局正計劃在荃灣的鄉村地帶安裝8個「旱季截流器」，以阻截鄉村流出的污水，但相信要待日後完成兩個大型截污工程，包括大河道及馬頭壩道的箱型雨水渠，才會有進一步改善。該局又指，預計會於2023至24年到立法會爭取撥款，冀可在2028年完成。