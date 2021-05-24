爆眼少女遠走台灣　議員促調查有否涉其他違法行為

前年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼少女」，原來早於去年已離港，身體及精神狀況相信無大礙，但至今其傷勢如何形成仍未有相關說法。有議員和法律界人士認為，即使爆眼少女已遠走他方，執法機關亦須調查她當日出現於衝突現場期間，有否作違法行為，若查明屬實，理應依法檢控；並建議警方應早公布少女受傷原因，以證事實真相。

立法會議員葛珮帆表示，爆眼少女當年突然因此事冒起，其所形容的遭遇更成為示威者日後攻擊和指摘警方的工具，事情猶如劇本一樣。目前警方應盡快調查事件，除了找出少女傷勢成因外，亦要調查她當日雖以「義務急救員」身份出現現場，但該處始終為衝突事件現場，應徹查她有否參與非法集會，以及所發生的暴力事件與她有否關聯。

葛又指，現時爆眼少女遠走台灣，所留下眼部傷勢來源成不解之謎，而對方一直未有交代事件、不肯報警，更以司法程序阻止警方索取醫療報告以調查事件真相。而且，即使她日後遭警方通緝，相信在台灣亦未能將她移送到港受審。她又批評「反對派」過往有組織性地聯同媒體去為她造勢，現時卻將有關參與暴力行為而未被捕人士，一一移送海外，以逃避法律制裁。

本身是律師的議員周浩鼎表示，即使爆眼少女已離開香港，但就當日她出現於暴力衝突的現場，執法機關亦應就此作出調查，了解其當時有否牽涉暴力或違法行徑，又或是否參與非法集結。若調查屬實，律政司必須作出檢控，彰顯不會輕放任何一名違法人士；但事實上，如爆眼少女身處非司法互助的區域，即使查明有違法行為，亦難以將她押回本港受查。

他又指，爆眼少女當日言之鑿鑿污衊警方傷害其眼睛，但豈料謊話連篇，面對警方所作的調查行動多番推搪，極不配合，甚至申請法援濫用納稅人公帑，和政府打官司，諸多阻撓警方申請醫事報告。他又指，當時反對派屢次吹捧事件，借她抹黑警方等，但原來爆眼少女已遠走他方，直言對方「身有屎」，如今被踢爆情何以堪。