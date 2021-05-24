網台主持單獨一人無違禁聚令　官指律政司告錯罪

綽號「霸氣哥」的網台主持被指於去年5.1勞動節，在沙田新城市廣場的示威活動現場違反禁聚令。他否認控罪，早前在沙田裁判法院受審。至今天（24日）案件裁決，他獲判罪名不成立。裁判官彭亮廷指，控辯雙方同意當時被告附近並無其他人，反問「獨自一人又何來聚集」，又質疑警方及律政司為何堅持控告被告違反禁聚令，而不考慮在公眾地方擾亂秩序、阻差辦公等罪名。不過裁判官亦指，被告指罵警員已經構成自招嫌疑，並指出如律政司以其他控罪起訴被告，可能已經入罪，被告今次只屬技術性脫罪，故拒絕其訟費申請。

45歲被告曾建峯被指在2020年5月1日，在新城市廣場一期3樓中庭無合法權限或合理辯解下參與受禁群組聚集。裁判官今裁決時表示，從現場錄影片段可見，被告身邊除了警員及記者外，便無其他人士。雖然被告當時有向着4樓舉起右手及說話，但現場環境嘈吵，作供警員也不敢肯定被告是否在叫政治口號，加上被告當時沒有咪高峰、揚聲器、無高舉標語及旗幟，法庭無法單憑警員的證供妄下判斷。相反被告舉手指罵警員的說法更有說服力。控方未能證明被告與其他示威者有共同目的，故裁定被告脫罪。

裁判官又批評控方，錯誤理解禁聚令相關的法律條文。首先，禁聚令法例並無為「群組聚集」中的「聚集」作定義。裁判官在參考台灣教育部及牛津大學出版的字典後，總結「聚集」（gathering）的中英文意思，有集結、集合、走在一起的含意，先決條件是2個人走在一起，故被告獨自一人並不構成「聚集」。其次，禁聚令屬於規管性罪行，與交通罪行類似，代表法庭不用考慮被告的意圖，只需考慮被告的行為。但在本案中，控方似乎想法庭考究被告出現在商場的意圖和動機。但事實上被告根本沒有聚集行為。裁判官認為控方是犯上法律錯誤，並指出在刑事法中，並沒有一項罪行是只有意圖、沒有行為，表示「否則連思想都會犯罪」。

裁判官更批評，控方的結案陳詞荒謬、荒誕。裁判官以去商場逛街為例，反問是否所有在商場打算購物的人都干犯了禁聚令，「唔通商場只可以畀4個人進入？」。裁判官強調禁聚令的立法原因及目的，是透過禁止群組聚集，以預防及控制疾病傳播。警方只有在每個群組少於1.5米距離，及每個群組有多於4人聚集時，才可以作出驅散。而證明距離不足1.5米，則是罪行的關鍵條件。因本案被告的1.5米範圍內並無其他人，故控罪並不成立。