施足踝手術時病人心臟停頓　醫生被控失德　稱評估後宜繼續手術

麻醉科專科醫生林達成及骨科專科醫生梁協榮，被指於2016年為一名男病人進行足踝關節內鏡手術時，在手術過程中未有妥善照顧病人，期間病人一度心臟停頓，2人均被控專業失德罪。醫務委員會今日(24日)繼續紀律聆訊，惟暫未有結果，聆訊將於下月續審，並將重新傳召2名證人，包括當日參與手術的護士。

案情指，麻醉科專科醫生林達成及骨科專科醫生梁協榮，於2016年在仁安醫院為一名當時25歲的男病人進行足踝關節內鏡手術。手術在病人接受監察下麻醉方式進行，期間病人心臟停頓，經急救及注射強心針後，病人才恢復生命表徵，術後轉送伊利沙伯醫院治理。2名涉事醫生被指未有為病人提供適當護理，更在病人心臟停頓後未有中斷手術，分別被控專業失德。其中，林更被指曾在手術期間，離開手術室取回手提電話充電器。

委員會今日繼續傳召專家證人，證人指於手術期間，參與手術的護士、麻醉師及醫生都有責任確認不同步驟。證人又指，若面臨相同情境，考慮到病人處境，將不會繼續手術。

梁協榮作供時表示，曾就應否繼續進行手術作出評估，惟經評估後認為繼續手術有助改善病人病症，故最終決定繼續進行手術。他又提及曾與另一涉事醫生林達成合作，過往未出現任何問題。惟研訊小組質疑梁陳述的事件與早前專家證人作供有異，將再次傳召專家證人釐清事件。