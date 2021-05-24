政Whats噏：缺席開會4個月　許智峯喪失區會議席　本周四死線

正被香港警方通緝嘅前民主黨議員許智峯，去年12月初宣布已潛逃海外，雖然仲保留中西區區議員資格，但呢4個月就無出席過區議會會議。根據《區議會條例》任何民選議員如果連續4個月無席有關區議會嘅會議，而又無喺呢個限期完結前取得區議會同意，就會喪失議員資格。民政事務總署方面就話至今都未收到佢嘅辭職信，如許本周四(27日)未有出席區議會會議，意味佢喪失議員資格嘅死線在即。至於佢係咪得到區議會同意缺席會議呢？東網曾聯絡該區區議會主席、許嘅前黨友鄭麗琼，但未獲回覆。

許智峯早前潛逃海外嘅消息震驚政圈，全因佢去年底喺保釋期間以公務外訪為由前往丹麥，但就無按原定日期返港，仲突然宣布已流亡海外，佢喺英國逗留3個月後，又舉家移居澳洲。當時外界關注許係咪仲應獲發酬津，民政事務局最終決定暫停發放許自去年12月3號後嘅酬津。

至於議席方面，許宣布流亡海外後首個區議會會議喺1月28號舉行，而今個月27號將會係期限內最後一次會議，按《區議會條例》嘅規定，如果佢缺席今次會議的話，又未得到區議會同意，就會喪失議員資格。民政事務總署回覆查詢時就話，根據《區議會條例》第32條，如民選議員議席出現空缺，民政總署署長須喺知悉出現空缺後21日內，藉憲報公告宣布民選議員議席出現空缺。

許嘅議席存廢問題惹起外界關注，但翻查今個星期四嘅區議會會議議程，都唔見有人提出要討論許嘅議席問題，究竟一班泛民主派議員係認為呢件事唔值得討論，抑或係選擇包庇，當無事發生呢？

睇返轉頭，許潛逃早就有迹可循。佢離港前已官司纏身，包括喺2019年就被指喺「光復屯門公園」遊行後，聯同另外3人，刑事毀壞一名男子電話內嘅數碼檔案，許當時被控意圖妨礙司法公正罪、不誠實取用電腦罪及刑事毀壞罪。佢上年亦同另外兩名立法會前議員陳志全及朱凱廸，涉立法會三讀《國歌法》期間潑臭水事件被捕，被控一項藐視罪同一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。