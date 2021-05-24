房委會將重建4工廈發展公營房屋　料可提供4800單位

早前施政報告提出研究重建房屋委員會旗下6座工廠大廈，並有消息指房委會將先清拆其中4座工廠大廈。根據今日(24日)的房委會文件指，經評估後，3幅工廠大廈用地，包括業安、穗輝和宏昌工廠大廈用地可作房屋發展，預計3幅用地可在2031年提供4,200個單位，而第4幅工廠大廈用地，即葵安工廠大廈用地因存在環境限制，預計僅可提供約600個單位，惟目前未有項目開展及落成時間。

目前穗輝和葵安工廠大廈用地劃作「工業」地帶，而宏昌及業安工廠大廈用地則分別劃作「休憩用地」及「其他指定用途註明『商貿』」 地帶，房委會指將會開展改劃程序，把3幅用地改劃為住宅用途。至於葵安工廠大廈用地，則在葵涌分區計劃大綱草圖的司法覆核個案完結後，與相關政府部門擬訂發展計劃及開展相關改劃程序。

至於餘下兩幅工廠用地，包括開泰和晉昇工廠大廈用地，因存在嚴重的噪音、空氣質素和氣味問題，評估後發現作房屋發展並不可行，故該兩幅用地在現階段不會作房屋發展。

房委會又指，將保留以上4幅用地不同公營房屋類別的彈性，暫未能確定個別用地的最終房屋類別。