賽馬會鼓勵員工打疫苗　最多可獲3日有薪假

香港賽馬會近日推出員工疫苗接種支援計劃，其中提到接種新冠肺炎疫苗的全職、臨時及月薪兼職員工如已打2針，則合資格申請最多3天有薪特別假期。員工可在打針當日放取半天有薪特別假期，另享有額外一天的假期，而假期須在5月31日之前提交申請，並在8月31日或之前放取。

賽馬會指，完成接種疫苗的員工亦可追溯3天的有薪特別假期。另外，賽馬會已為接種疫苗的員工安排額外的醫療及人壽保險保障，包括提供醫療諮詢支援，評估員工是否適合接種疫苗，如員工並非與馬會的網絡醫生進行醫療諮詢，亦可以按收據報銷最多500港元的諮詢費。

該會亦為所有全職員工，按職級提供由800港元至1,500港元不等的每日住院現金，視乎嚴重程度，最多可提供90天。如有需要，該會將向全職員工（不論職級）提供額外的人壽保險／完全及永久傷殘津貼500萬港元。

賽馬會回應時指，有關計劃純屬自願性質。另外，為了讓員工更適時獲取有關疫苗安全性和功效的實用資訊，亦舉辦多場疫苗簡介會，由醫學專家主講。