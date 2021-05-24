居屋啟翔苑交通噪音大　山麗苑部分單位望山墳

鑽石山啟翔苑雖然貴為「樓王」，升值潛力大，但亦有不少地方需要買家注意。售樓書中列明該屋苑將受道路交通噪音影響，發展商在部分單位的外牆裝設隔聲鰭，而隔聲鰭屬公契內定義的「住宅大廈公用地方與設施」的一部分，須由啟翔苑住宅物業的業主出資管理及維修。部分啟翔苑單位亦裝設有減音窗或固定窗，保養、更換或維修工作須由有關單位的業主自費。

至於粉嶺山麗苑需注意的地方更多，該屋苑南邊有一段斜坡，售樓書列明可能受山泥傾瀉和巨石下墜的危害所影響，業主須自費維修斜坡。山麗苑部分單位可能望見位於附近的認可殯葬區及零散山墳，而原居民更可能會在認可殯葬區內設立新墳墓。

另外，該屋苑西南方向有垃圾收集站，南邊則有一個露天貨倉，有機會受噪音影響。部分山麗苑單位裝設有固定窗，山麗苑坐落的區域現時並沒有鹹水供應作沖廁用途，故此，山麗苑將使用淡水沖廁。

馬鞍山錦駿苑東西兩邊均有一處斜坡，業主須自費維修斜坡。有零散山墳散落於錦駿苑東南方向，部分錦駿苑單位可能望見該些零散山墳。該屋苑同樣受道路交通噪音影響，部分單位設有隔聲鰭、減音露台、減音窗及固定窗，業主需自費維修。錦駿苑將興建一條連接欣安邨的行人天橋及相關設施，有關費用將由錦駿苑業主與欣安邨分攤和支付。至於火炭彩禾苑也有一處斜坡需要業主自行維修。