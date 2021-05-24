政Whats噏：民政署確認梁里辭任區議員　消息指6月1日生效

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》已經刊憲生效，預計下個月將安排區議員宣誓。早前有政界消息指，西貢區議員梁里將辭任區議員，同時已經搵到新工作，梁當時沒正面回應，點知今日(24日)東網向民政事務總署查詢時，獲確認梁已經辭咗職嘞！

日前有消息指，梁里向身邊人透露擔心會被判定宣誓無效而喪失議席，所以準備遞辭職信，自己亦已經準備後路，搵到第二份工。梁里當時對於辭職傳聞表示不回應，但承認已經喺上個月退出新民主同盟，話基於私人理由喎。

不過，東網收到消息指梁里已於本月20日辭職，並將於6月1日生效，但梁打算低調處理，不公開宣布辭職。梁亦會出席聽日（25日）及本周五（28日）大會，而本周五嘅大會將會係佢議員生涯最後一次出席大會，辭職後佢會考慮移民英國或者法國。民政事務總署回覆東網查詢，確認已接獲梁里嘅辭職通知。

至於新同盟輪任召集人任啟邦早前就話，如果有成員完成宣誓後被取消區議員資格，會考慮係咪需要解散、或者轉用另一個「招牌」籌組其他組織。之不過，諗呢個問題係咪太長遠呀，唔知其餘成員會唔會趕喺宣誓前陸續退黨呢？