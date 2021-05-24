愛秩序灣1.8公頃空地　將建康體設施及停車場　料供300泊車位

本港土地供應不足，政府沒有善用空地發展一直為人詬病。位於愛蝶灣有一幅面積達1.8公頃的愛秩序灣體育館及休憩用地，現正就此地的工程發展項目作研究。康樂及文化事務署與運輸署向東區區議會規劃工程及房屋事務委員會作諮詢，打算於該地興建體育館等康體設施，其地底則建設停車場，提供約300個車位予公眾停泊車輛。

「愛秩序灣體育館及休憩用地」工程位於東喜道，毗連港鐵筲箕灣站，現作為康文署轄下香港東樹木組的臨時工作站、路政署的臨時辦事處及以短期租約批出的臨時停車場所使用。早於2017年度施政報告中，政府曾提及此地為「體育及康樂設施五年計劃」的其中一個須展開技術可行性研究的項目。以後或將在此地興建體育館、游泳池和戶外康體及休憩設施等供市民使用。

早前有關政府部門與東區區議會討論，指正考慮於項目加入運輸署的地下公眾停車場，內會提供約300個車位，包括私家車、商用車輛及電單車等，惟設施規模仍需視乎技術的可行性研究、場地限制及詳細設計而定，並以不影響其他設施為原則。