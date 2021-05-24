逾90%染疫小童來自家人感染　專家建議港府謹慎訂定停課安排

全港中小學今日(24日)起可全面恢復半天面授課堂安排，港大醫學院一項調查研究發現，本港確診新冠肺炎的兒童及青少年，主要傳播途徑來自家人傳染，以186名本地染疫的兒童或青少年中，僅3人由學校同學傳染。專家認為，本港現時已可以全面全日復課，停課對學生身心影響大，政府日後在訂定停課安排時應更謹慎。

研究團隊在去年分析了397名於首三波疫情中染疫的兒童及青少年個案，186名患者中，183人均有同住的家人受感染，另外3宗個案為同校同學，互為密切接觸者。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，結果顯示與家人的密切接觸是香港兒童及青少年感染病毒的主要途徑。

另外，該團隊進行另一項研究調查，訪問超過2.9萬個家庭，發現即使兒童沒有感染新冠肺炎，也容易出現一系列身心問題。調查發現受訪兒童出現兒童多動症比疫情爆發前增加7.5%，其中2至5歲幼兒更為明顯。調查又發現，有特殊學習需要的兒童因復康訓練和覆診預約取消或延遲，令身心健康易受影響。相較疫情前，家長的精神壓力水平也顯著上升了5.6%。