刪《議事論事》片段　港台稱與討論事項無關　將就涉違機制調查

有消息指，上周五（21日）的香港電台（港台）節目《議事論事》播出後被漏夜抽起，與片尾播出六四長跑片段有關。據悉港台管理層要求將片尾部分刪走後，再重新上載網站重溫，表明「六四」議題敏感。港台今（24日）表示，六四長跑片段與該集的討論事項無關，事前亦未經編輯委員會同意，所以港台在重溫版本及網上版本刪除有關環節，又指會就有關涉嫌違反現行編輯管理機制的事宜進行調查，《議事論事》暫時由外聘製作團隊負責製作。

港台表示，編輯委員會早前決定《議事論事》內容，須關乎當前立法會事務，播出前須先得到編輯委員會批准，而上周五播出的一集《議事論事》，末段加插播放六四長跑的片段，內容與該集的討論事項無關，事前亦未經編輯委員會同意，所以港台在重溫版本及網上版本刪除有關環節。

港台指，會就有關涉嫌違反現行編輯管理機制的事宜進行調查，《議事論事》暫時由外聘製作團隊負責製作。港台又強調節目並非不能播放有關六四或某些政治議題的內容，港台亦有報道有關六四長跑的新聞，編輯委員會決定從該集節目刪除有關片段，是因為製作團隊未有按現行編輯管理機制先徵詢委員會的意見。