排隊問題爆追逐戰　3男血濺荃灣街頭

昨晚(24日)7時許，荃灣發生打架案釀3傷。一名姓曾(43歲)男子與一名姓黃(58歲)男友人，在川龍街小巴站候車期間，因排隊問題，與一名年約40歲，身穿黑色上衣、短褲及拖鞋男子爭執，雙方言語不合，街頭打鬥一觸即發。

黑衣男以一敵二，初時被人按在一間時裝店對開行人路「捱打」，途人見狀爭相走避；相鄰海味店職員唯恐擺在店前的貨品受累，連忙將部分海味搬回店內。未幾，3名打至面紅耳赤男子，走進時裝店內對峙一番後再續戰況，混亂間，店內一堆衣架及衣物遭推跌，並有人擸玻璃樽作武器施襲，將對方打至頭破血流，上衣亦染有血漬，女職員報警求助。

雙方連番激戰稍作喘息後，在時裝店門前再度拳來腳往，黑衣男更手執拖鞋當武器還擊，且戰且走打至衝出馬路，有人大叫「差人嚟啦，好停手啦！」涉事3人未有理會，追打至對面馬路近一間連鎖超巿對開，再對峙一番後各自退開。

約5分鐘後，多名警員趕至並手持盾牌戒備，向現場途人及店員了解事發經過，尋獲其中兩名事主，曾手踭及手指流血，黃額頭及手踭受傷；現場地上遺下染血口罩、拖鞋及血漬，案件列襲擊致造成實際身體傷害，正追查其餘一名涉案男子下落。