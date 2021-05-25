可憐貓B術後過早拆線　內臟溢出險賠命　主人：不會接受道歉

絕育手術對貓而言尤其重要，可直接避免患上生殖系統疾病的風險，從而延長貓咪的壽命。有主人想替愛貓日後生活着想，日前安排它進行絕育，卻不幸因醫生的錯判，提早在術後第7日將傷口拆線，未幾傷口突然爆開，愛貓的內臟洶湧而出，不但令主人造成難以彌補的心理陰影，更讓愛貓「捱多一刀」，險要賠上寶貴性命，患上致命的腹膜炎。東網正向涉事診所查詢。

毛孩母貓小雲去年8月被劉太領養，當時已得悉絕育手術對貓咪日後的健康至關重要，故在小雲年滿1歲多，體重合乎條件後，劉太於本月8日帶它到位於旺角一間動物診所進行絕育手術。當日術後，劉太已將小雲接回家照顧，診所職員通知她需要在本月15日，即術後第7天帶小雲回到診所拆線。

惟完成拆線當日，小雲被接回家後便返籠休息，延至晚上約10時，小雲甫出籠，劉生始揭它的傷口爆開，內臟溢出，夫婦二人頓然束手無策，欲致電診所職員不果，惟有將小雲抱在懷裏，立刻到另一間24小時動物診所求醫。由於當時小雲情況危殆，醫生需要為其灌腸，再清洗內臟的外壁才可放回體內。惟術後小雲發高燒，加上內臟外露過一段時間，恐患上致命的腹膜炎。

當時為它急救的醫生向劉太反映，完成絕育手術最起碼需待術後10日至14日才拆線，劉太聞知感到驚訝，欲到為愛貓進行絕育手術的診所理論，結果對方拖足一星期才獲安排會面。涉事醫生初時未有正面回應，對話整整逾一小時後才「認衰」，指今次事故屬預料之外。劉太直言對涉事醫生的道歉完全不接受，批評「你一句道歉可換回小雲的健康嗎？」。

幸好小雲驗血報告顯示，沒有患上腹膜炎，但對今次事故，劉太坦言不能當無事發生，每隻貓都可能需要絕育手術，不想再有下一隻「小雲」，因醫生的出錯而導致捱多一刀。她指，小雲年紀小，完成急救手術後仍要服用抗生素一段時間，感到痛心。她要求涉事醫生公開道歉、交代絕育手術整個流程及提早拆線的原因，以及賠償小雲的醫療費。

獸醫黎昌生就涉事醫生提早拆線之舉，直言一定是錯誤，「任何一個有智商的醫生都不應該犯的錯誤」。他指對今次事件感到同情，但強調做絕育手術對貓的健康非常重要，可減少乳腺腫瘤、尿道感染、前列腺增生、前列腺炎、睾丸腫瘤等。

拯救遺棄寵物中心創辦人Teresa指，今次事件屬不幸中的大幸，作為一個普通的主人，對動物治理零認識，可諮詢的就只有獸醫。她又指，本港對動物保護意識不足，過去發生類似事件，主人想求助就只能報警或向愛協求助，她呼籲市民求醫前要找信譽好的診所，做好資料蒐集。