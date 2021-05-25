近5年吸兩億捐款金主成謎　《蘋果》基金會董事相繼跳船走剩7個

在1995年成立的壹傳媒「蘋果日報慈善基金」，基金「金主」身份一直不詳，據報近5年成功「吸金」兩億元，但並沒公開捐款者資料；而在過去兩年基金所批出的款額亦逾7,400萬元。然而，基金多名董事已陸續辭任，最新董事僅餘7人，包括壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，以及壹傳媒行政總監黃偉強，而兩人與黎智英於去年8月10日被警方國安處拘捕，及後3人同被控欺詐罪，令基金備受各界質疑是否涉及支援黑暴及勾結外國勢力。

警方國安處去年8月以涉嫌干犯《港區國安法》相關罪行，大舉拘捕黎智英等人，並派員搜查壹傳媒大樓，檢走包括「蘋果日報慈善基金」的營運文件。其中，黎被指聯同其左右手Mark Simon、「香港故事」成員李宇軒及「攬炒團隊」劉祖迪等人，串謀請求外國對香港或中國實施制裁或其他敵對行動，早前被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。

有報道亦曾引述消息指，由於有金主利用本地及海外戶口，迂迴向相關組織「泵水」，金額涉及逾千萬元，據悉警方正調查資金去向，對象包括「蘋果日報慈善基金」。

面對受查風險，基金會董事紛紛「跳船」，人數由去年中的10人，銳減至今年5月的7人，當中除早前被捕的周達權及張劍虹外，其餘5名董事包括壹傳媒董事會主席、《蘋果日報》前社長葉一堅，以及《蘋果日報》總編輯羅偉光、教協會長馮偉華等人。