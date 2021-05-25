國安重犯黎智英涉勾結外力　壹傳媒假新聞荼毒市民

涉違反《港區國安法》及欺詐等多罪纏身的壹傳媒黎智英其身不正，旗下的壹傳媒亦劣迹斑斑。外界羅列壹傳媒7宗罪，包括黎智英長年以來積極聯繫外國，干預香港事務，涉勾結外國勢力；壹傳媒亦被質疑做假新聞及在反對《逃犯條例》修訂風波中向社會募捐支援黑暴人士等。

7宗罪中最嚴重的莫過於涉嫌勾結外國勢力，黎智英被批評串連外國政客進行反中亂港的「漢奸」行為，在去年8月以涉違反《港區國安法》的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被捕。第2，壹傳媒於去年被揭發違反地契條款，黎擔任股東的力高顧問有限公司佔用《蘋果日報》（下稱蘋果）位於將軍澳的廠房，並涉隱瞞收取近2,000萬元租金，與壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，及壹傳媒行政總監黃偉強同被控欺詐罪。

第3，壹傳媒的員工亦涉違法活動，包括時任蘋果記者梁瑞帆懶理聚眾風險，涉經營賭博場所於今年3月被捕。另外，壹傳媒、其附屬公司Element 5 Digital Limited及《壹週刊》編輯麥景慶和記者鄭靜，於2019年涉透過入境處查冊，非法竊取藝人張栢芝三子出世紙資料並公開，被控違反《個人資料（私隱）條例》，案件將押至下月15日候訊。

第4，壹傳媒透過「蘋果日報慈善基金」成立「撐學生專戶」，向社會募捐以資助因反修例引發的家庭問題。基金被質疑以慈善為名鼓吹青年繼續參與黑暴，啟用數月已被銀行以「商業理由」取消。

第5，壹傳媒屢勸不改地煽動反政府仇恨，有行政會議成員曾點名批評蘋果在修例風波期間，以「反送中」描述《逃犯（修訂）條例》，煽動市民仇恨情緒。另外立法會早前通過《2020年入境（修訂）條例草案》，旨在改善免遣返聲請的審核程序，但蘋果卻將其扭曲為「鎖港條例」，保安局多次發聲明譴責事件。第6，壹傳媒多次嘗試荼毒市民，包括將新冠肺炎污名化為武漢肺炎及形容食肆防疫分級安排為內地的社會信用系統，分別被平等機會委員會和食物及衞生局發聲明批評。

被批評做假新聞則為第7宗罪。蘋果最近打着「回到初心、求簡尋真」的旗號，惟一直被批評其為製造假新聞的佼佼者，去年網上流傳當時為美國總統候選人拜登的兒子在中國做生意的情報文件，發布者指是由蘋果委託撰寫。蘋果隨即發聲明「割席」，但黎智英則推搪予現遭警方通緝、曾任美國海軍情報員及美國中情局前僱員的Mark Simon，即其左右手有份參與。另蘋果即時新聞在今年4月弄虛作假，指奧斯卡最佳男配角Daniel Kaluuya發表的得獎感言涉撐港宣言，事後證實絕無此事，發表道歉啟事狡辯屬「誤報」。