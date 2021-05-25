東方日報A1：法律學者質疑《蘋果》基金撥款撐暴應取締

壹傳媒黎智英官司纏身，現身陷囹圄，於赤柱監獄服刑，早前更被港府凍結資產及71%壹傳媒股權，劣迹斑斑的壹傳媒不單止被外界炮轟「7宗罪」，而旗下「蘋果日報慈善基金」（下稱基金）亦被質疑向社會募捐支援黑暴人士。基金過去一直登記為認可豁免繳稅的慈善機構，惟該基金於去年成立「撐學生專戶」計劃，以支援參與反對修訂《逃犯條例》風波的學生，被指涉嫌違反稅務局註冊慈善機構的定義，而基金其中一個存款戶口亦被銀行取消。有法律學者質疑該基金濫用慈善之名，支援反修例學生「反中亂港」，要求稅務局調查基金是否違法，同時撤銷其慈善免稅地位；當局亦應立法規管非法眾籌行為，以免基金「變招」，改以眾籌方式「續命」。

壹傳媒在1995年設立「蘋果日報慈善基金」，過去一直根據《稅務條例》第88條登記為認可豁免繳稅的慈善機構，聲稱主要接收市民捐款用作慈善用途。不過，基金去年2月成立「撐學生專戶」計劃，聲稱向社會人士募捐，資助一班有家歸不得，有經濟困難的學生渡過難關，而當時正值反修例示威。

該計劃的申請人必須為就讀本港大專院校的學生，並且因反修例風波引發家庭問題，而無法繳交相關學習費用，例如學費、院校宿舍費用等。

翻查資料，該計劃自推出以來，單計網上捐款，首周已籌得超過170萬元；及至去年6月7日，據《蘋果日報》當時報道，基金就有關計劃錄得785萬元捐款，並協助10多名反修例學生。

不過，自計劃推出以來，基金一直被質疑偏離其聲稱的慈善目的。去年3月開始，陸續有團體到稅務局請願，要求徹查基金是否違反稅務局註冊慈善機構的定義。有參與請願的人士指出，基金要求計劃申請者符合特定情況才會發放資助，例如在反修例事件中的被捕或驗傷證明，或者取得立法會議員、區議員或Telegram反修例群組之書面推薦。

雖然基金一直備受質疑，惟稅務局至今仍未取消其慈善團體資格。至於基金其中一個存款戶口所屬的中國銀行，則要求基金交代情況，最終在去年5月4日發信，正式通知以「商業理由」取消有關戶口。基金當時將中銀戶口中的資金轉至其他銀行的戶口，同時暫停該計劃。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈指基金開宗明義「撐前線學生」，雖然僅稱資助其學費、生活開支，做法「有少少走法律罅」，但明顯是支援反修例學生「反中亂港」，涉及政治元素，屬濫用並偏離基金聲稱的慈善性質；又不能排除有人利用基金的免稅地位收受黑金或洗黑錢等。他認為稅務局應主動徹查，免除其慈善機構及免稅地位，以及追討其過去未有繳交的稅款；而警方亦應調查是否涉及欺詐行為。

傅又指出，若基金涉及資助示威者對抗政府，或勾結外國勢力等情況，有可能干犯《港區國安法》第21、23及30條，有關人士可被判處最少5年有期徒刑；而國安法第43條亦賦權保安局局長，可對用於或者意圖用於犯罪的財產、因犯罪所得的收益等與犯罪相關的財產，予以凍結，申請限制令、押記令、沒收令以及充公。

對於基金日後或改以眾籌形式繼續運作，傅指本港目前沒有法例處理眾籌，故過去一直要求當局盡快立法禁止眾籌。他又舉例，過去眾籌屢發生中飽私囊、夾帶私逃等「落格」情況，加上有可能違反國安法，故過去一直呼籲市民不要參與。