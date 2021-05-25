24個地方須強檢　馬鞍山公園等4地涉變種病毒株

​政府今日(25日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處24個指明地方的人士接受強制新冠病毒檢測。詳情如下：

A. 涉及N501Y及E484K變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

任何人士在5月9日或5月16日曾身處馬鞍山海典居第8座超過1小時；在5月1日、5月日或5月23日曾身處馬鞍山公園超過1小時；在4月30日或5月11日曾身處入境事務處火炭辦事處超過1小時；或在5月4日至5月24日期間曾身處西貢大洞禾寮村49號超過2小時，須於5月27日或之前接受檢測。受檢人士若在5月22日至5月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 新增一宗或以上初步確診個案

任何人士在5月11日至5月24日期間曾身處葵涌石籬(二)邨石華樓超過2小時；或在該期間曾身處合約編號NE/2015/01–將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程的地盤超過2小時，須於5月27日或之前接受檢測。受檢人士若在5月22日至5月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

C. 屬再次檢測的指明地方

任何人士在4月15日至5月5日期間曾身處中環置地廣塲Urban Bakery Works或中環置地太子Oliver's the Delicatessen超過1小時的人士，須於5月27日或之前接受檢測。受檢人士若在5月22日至5月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

D. 爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

1. 任何在5月11日至5月24日期間曾身處任何下列13間學校超過2小時的人士，須於5月27日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月29日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月22日至5月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 天水圍天河路6號地下仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心

(2) 觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓香港耀能協會安泰幼兒中心

(3) 鰂魚涌英皇道1124號康山花園第8及9座地下 ABC Pathways International Kindergarten (Tai Koo Campus)

(4) 葵涌葵盛西邨第6座地下崇基幼稚園

(5) 長沙灣通州街500號星匯居1樓學之園幼稚園(星匯居)

(6) 大嶼山東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號鋪太陽島幼稚園(東涌分校)

(7) 屯門景峰花園第1及2座地下美樂中英文幼稚園 / 幼兒園(景峰花園分校)

(8) 青衣長青邨青葵樓3樓309-314室路德會長青幼兒園

(9) 藍田茜發道匯景花園地下啟思幼稚園(匯景花園)

(10) 沙田小瀝源路69號帝堡城L5及L6平台啟思幼稚園/幼兒園(帝堡城)

(11) 鴨脷洲利東邨東昇樓地下及1樓聖文嘉中英文幼稚園

(12) 元朗水車館街44號地下1-8號鋪保良局廖笑霞幼稚園暨幼兒中心

(13) 九龍塘根德道29號地下及1樓耀中國際幼兒園(根德道)

2. 任何以下3間指明學校及級別的學生，及在5月11日至5月24日期間曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於5月27日或之前接受檢測。受檢人士若在5月22日至5月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部三年級

(2) 屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級

(3) 將軍澳培成路2號保良局馮晴紀念小學三和四年級