再踏粉嶺球場　學界健兒盡情揮桿

本港過去一年籠罩在新冠疫情的陰霾下，大多體育比賽被迫取消或延期。香港哥爾夫球會與香港高爾夫球總會攜手合作，克服重重難關，於5月17日成功合辦疫情下首場校際高爾夫球比賽──「第三屆中學校際高爾夫球比賽」，更吸引20間學校派出25隊踴躍參賽。學生健兒享受在綠草如茵的粉嶺球場上盡情揮桿，重拾暫停逾年的落場比賽感覺。

校際比賽當日，有近80名年輕高球精英聚首粉嶺球場出賽，一臉稚氣的培正中學中一學生楊俊傑表示，重踏綠茵球場感覺良好，在粉嶺球場比賽不但取得很多寶貴經驗，也可學習其他健兒的打球技巧，他更勇奪個人獎項Grade C冠軍。而香港墨爾文國際學校的13歲年輕女將劉弦則笑指，疫情期間球場關閉，只能在家中揮桿練習，形容那種感覺與真正落場差天共地。

對於學生們在球賽上有傑出表現，今次派出3人參賽的風采中學體育老師梁建泉指，粉嶺球場一直為北區學校提供方便，為學童提供實地訓練，而疫情緩和後，球場也開放予學校練習，更提供教練指導，令他們重新享受高球樂趣；該校更有成績出眾的學生被高總招攬為青年軍，為校隊未來發展注入一支強心針，亦證明高球適合普羅大眾參與。培正中學體育科主任鍾靈秀則認為，疫情令學生無法落場比賽足足一年，比賽前一個多月才重啟操練，粉嶺球場也提供很多協助，例如可安排在傍晚時段借出場地，正好配合到現時上半天課的學生，有更多時間實地練習。

香港學界體育聯會主席劉靳麗娟就希望透過今次比賽，將高球運動推廣至所有學校，疫情下成功舉辦比賽實在難能可貴。而當日在場為學生健兒打氣的香港哥爾夫球會會長梁宏正指，學界比賽在推廣高球活動中擔任重要角色，讓年輕人積極參與此項運動，笑言由6歲打到80歲，年輕人愈早接觸比賽，愈早享受比賽過程。他指訓練精英運動員代表香港參加國際賽事固然重要，同時也希望更多年輕人透過高球運動接觸大自然，感受高球運動的樂趣。

至於香港高爾夫球總會主席林詩鍵就對成功舉辦比賽感到高興，直指香港哥爾夫球會一方面照顧會員及公眾需要，仍竭力提供比賽場地，對學界高球運動貢獻良多，總會希望日後將比賽推廣至小學層面，加入計分制讓更多學校參與。

此外，球會亦持續向本地學童推廣高球運動，為學校提供高球訓練課程，亦讓香港代表隊和青少年發展計劃成員免費使用球場和練習設施，包括練習場和短桿練習區。在疫情期間，粉嶺球場重新開放後，部分港隊高球運動員一直在粉嶺球場練波，積極備戰未來的國際賽事，爭取佳績。

香港哥爾夫球會除了積極協辦各項學界比賽，亦努力爭取國際高球賽事在香港舉行，包括已舉辦超過60年的「香港高爾夫球公開賽」，讓本地球手透過與國際高手切磋，累積實戰經驗，而「香港女子高爾夫球公開賽」為年輕女球手提供了一個與世界各地職業球手切磋比併的平台，讓球手可互相一較高下。

香港哥爾夫球會不但在培育香港年輕球手、支持高爾夫球普及化和發展上不遺餘力，同時亦活用粉嶺球場舉辦多元化運動，每年舉辦超過200項運動公開賽，當中越野跑及馬拉松慈善賽等吸引數以千計好手參與。而自1979年起連續多年在粉嶺球場舉行的「中學校際越野比賽」，亦將於今年冬季再度舉辦，屆時一眾年輕跑手落場狂奔，爭逐冠軍。

綠草如茵的粉嶺球場不但是高球好手的訓練及比賽基地，偌大的球場也適合各式各樣的運動，球會舉辦高球以外的比賽多不勝數，例如在疫情前所舉辦的多項公開賽，包括「亞洲中學生越野跑錦標賽」、「全港學界精英越野跑比賽」及「香港業餘田徑總會越野錦標賽」，共吸引逾1,400名跑手落力參與。

另外，今年5月初粉嶺球場亦首次舉辦活木球比賽，球會提供場地予香港活木球協會，舉辦「香港活木球公開賽2021暨木球誕生30週年盃」，支持有關運動的發展。