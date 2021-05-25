官涌確診護士疑受疫苗病毒株污染　郭寶賢指不涉程序問題

官涌體育館社區疫苗接種中心1名女護士，昨日(24日)被驗出帶有非本港流行的「D614G」新冠病毒株。官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢今早(25日)在電台節目表示，該名護士有機會是受新冠疫苗本身的滅活病毒污染，但具體情況有待衞生署確定，而由於個案發生原因未被完全界定，審慎起見，中心已要求接種中心的所有職員，要在1個月內接種疫苗，並要定期每星期接受檢測。

郭續稱，今次事件不涉及接種程序問題，中心有按嚴格規定進行接種，難以避免類似事件再發生，但相信再發生的機會非常低，並重申接種中心採取的防護措施，主要預防病毒人傳人，認為職員毋須穿着密閉裝備，否則是不切實際。

他解釋事件指，接種中心職員在3至4分鐘的接種過程中，要先用針筒從藥樽抽出疫苗，過程中可能滲出微粒，接種前亦要「唧一唧」針筒排出空氣的動作，有機會令疫苗中的滅活病毒散落在空氣或枱面上，令該護士有機會吸入。