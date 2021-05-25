政府懶理驗車無期　驗車中心現排隊黨　一籌索3千　

要買車代步，又嫌行貨車不夠稱心合意，不少人會選擇自行網購或經車行買入罕見水貨車，卻分分鐘落入「有車無籌驗」的窘況。有不法分子覷準水貨電單車需求殷切，網上預約驗車籌又往往「大塞車」，遂將土瓜灣驗車中心派發的預約籌當成獵物，每周組織排隊黨將之一掃而空，繼而轉售圖利。據悉，每張籌的炒賣價可高達2,500至3,000港元，惟普羅市民一籌難求，苦不堪言亦只能無奈接受，保守估計不法分子「壟斷市場」，每月能夠大賺超過20萬港元。

疫情下港人出國旅行無望，買車本地遊成為一大趨勢，另外亦有市民為減低染疫風險，棄用公共交通工具而選擇自駕，加上疫情期間不少市民選用電單車外賣服務，導致電單車市場需求大增。由於行貨車款選擇少，不少人會投向水貨車「懷抱」，令其需求急增。但新車落地要先送往運輸署的驗車中心檢驗，而預約籌又「僧多粥少」，其中以電單車計，每周的網上預約及親身排隊取籌名額各約只得30個，前一方式往往要飽受預約系統逼爆癱瘓之苦，迫使準車主或代理車行要靠派隊爭位。

求過於供，成就黑幫分子的搵錢機會，組織排隊黨搶佔「市場」，幾乎壟斷每日籌號。土瓜灣驗車中心每周二早上9時派發相關籌號，但疑受黑幫招攬的取籌團隊提早出擊，昨日(24日)下午5時許，中心外已經大排長龍，當中既有老弱婦孺、年輕少壯亦不乏南亞漢，個個早有準備，帶同摺椅、帳篷，在烈日下靠手提風扇消暑降溫，當中更有人拉下口罩你一言我一語談笑風生，似乎彼此熟稔。儘管長夜將至，尚有大半日才有籌到手，但他們毫不焦急，俱將通宵排隊視為等閒。

據悉，浩蕩成軍的排隊黨掃盡驗車籌，不少準車主及代理車行均深受其害，每周「屢戰屢敗」，卻仍預約驗車無期，有人的愛車封塵數月，亦有車行未能交貨「坐艇」。他們叫苦連天，黑幫分子則賺個盆滿缽滿，每個排隊籌叫價介乎2,500至3,000港元不等，以每個籌均價2,300元計算，每月收入可以高達超過20萬元，稱得上坐收巨利。

有關情況其實自半年前出現，至今年2月有傳媒曾作出有關報道，惜運輸署不正視問題，沒有改善預約系統「塞車」或提高籌號的數量，根本莫視市民的需求，在酷熱天氣下，任由大批市民瞓街通宵排隊，無視疫情傳播的風險，造成防疫漏洞。最諷刺的是，在本港疫情稍為緩和時，不少政府部門回復正常服務，盡量滿足市民日常生活需要，但運輸署驗車中心未有作出相對調整。

運輸署網站顯示，平行進口車輛登記前檢驗預約排期數額(現場及網上預約)，於每周首個工作天及第二個工作天上午9時正開始。有車行負責人於今晨(25日)9時，嘗試登入運輸署預約驗車網站，而在9時08分，網上預約系統已經額滿。車行負責人指出，於半年前土瓜灣驗車中心開始出現排隊黨。「最初每籌叫價500港元，現在炒至3,000港元，根本賺唔到錢，又拖住個客！」

由於利潤豐厚，據知目前至少有2個黑幫沾手相關「事業」，各自招兵爭生意，互相競爭之下甚至愈排愈早，如此形勢更「趕絕」一般市民，被迫屈服付款買籌，大家現場交收，職員亦無力制止。東網記者正向運輸署了解相關事件。