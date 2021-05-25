回港易朝令夕改　港府認衰指熔斷機制不合比例

本港新冠疫情爆發一年多，港府的防疫措施屢被轟朝令夕改，包括上周六(22日)宣布廣東省將被納入「中風險地區」及啟動「熔斷機制」，市民翌日起不能以「回港易」由廣東省返港，惟事隔數小時又改為只將廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣調整為「中風險地區」，引來公眾抨擊。政府今早(25日)回應指，事件於上周六已透過政府內部自我調整機制處理，強調相關改動並非基於外間壓力，但承認機制不符合比例的問題明顯，亦影響許多港人，惟強調不要指摘任何個別官員要負責，「唔好講邊位同事出錯」。

政府表示，去年11月推出的「回港易」措施是針對廣東省及澳門，過程一直順利，目前估計已有超過15萬人次返港，措施至4月底延伸至內地其他地區。政府指，其實有關「熔斷機制」之後曾在遼寧省及安徽省出現疫情時實施過。港府認同該機制規範太廣泛，不夠精準，日後列入「中、高風險地區」會以內地衞健委作出的定義作準。

被問到何時與內地恢復通關，政府指本港要控制好疫情，希望達致個案清零，又指政府會考慮容許個別職業人士，若已完成接種疫苗便可豁免定期強制檢測。至於公務員亦能獲額外假期，作提升接種率的利誘，政府指稍後會詳細交代，又呼籲社會各界特別商界，若想恢復本地經濟，便需要接種疫苗。