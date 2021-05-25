回港易禁用地區名單出爐　曾到廣州荔灣區者抵港須檢疫14日

若到過國家衞健委列為中或高風險地區的港人，不可透過「回港易」豁免檢疫來港。

內地廣州荔灣區出現新冠肺炎疫情，衞生防護中心上周六(22日)一度公布暫停由廣東省回港的港人使用「回港易」計劃，惟6小時後「朝令夕改」，政制及內地事務局突公布「回港易」措施維持不變。港府昨晚(24日)再公布，今日(25日)起會採用國家衞健委就內地各地疫情風險等級所公布的名單，來自名單中或高風險地區的港人，不可透過「回港易」豁免檢疫來港。港府今早將有關名單上載到政府網頁。

在抵港當天及之前14天曾逗留被內地列為「中風險」或「高風險」地區的港人，無法使用「回港易」，中或高風險名單上列載的地區包括遼寧省的瀋陽市和平區、瀋陽市于洪區、營口市鱍魚圈區、營口市蓋州市；安徽省的合肥市肥西縣、六安市金安區、六安市裕安區；以及廣東省廣州市荔灣區。

根據上述名單，並非所有來自廣東省的港人均不得使用「回港易」，只有到過廣州市荔灣區人士，才被禁用有關計劃。衞生防護中心表示，此名單會因應中國內地疫情發展不時更新。

根據「回港易」計劃安排，內地港人只要持有72小時無染疫證明，即可登記「回港易」回港，豁免檢疫14日。「回港易」設名額限制，經深圳灣出入境管制站入境香港每天名額3,000人；經港珠澳大橋香港口岸入境香港每天名額2,000人；經香港機場入境香港每天名額1,000人。

「回港易停用地區名單」

●遼寧省瀋陽市和平區：文藝路藝園小區、順天小區78、80、82號樓所在的獨立院落

●遼寧省瀋陽市于洪區：碧桂園銀河城繁華里小區、陽光100一期

●遼寧省營口市鱍魚圈區：熊岳鎮宜城社區、和平社區、站前社區、北關社區、幸福社區、勝利村、麗華村、黎明村、熊岳鎮遼海花園小區、紅海社區怡海富都小區

●遼寧省營口市蓋州市：陳屯鎮楊店村

●安徽省合肥市肥西縣：上派鎮衞星社區金雲國際商住樓

●安徽省六安市金安區：浙東商貿城、梧桐嘉苑小區、清水河畔小區1期

●安徽省六安市裕安區：百川明庭小區、恒大御景灣小區3期、固鎮鎮財富大街大艮頭小區

●廣東省廣州市荔灣區：龍津街錦龍匯鑫閣