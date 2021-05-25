梁凌杰死因研訊　陪審團退庭商議裁決

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場高處墮下身亡，死因庭召開9天研訊後，死因裁判官高偉雄今天（25日）完成引導陪審團，之後陪審團於今10時10分退庭商議裁決。裁判官指陪審團應衡量相對可能性，以考慮接納證供與否，並根據證供去裁定死者是死於自殺、不幸或意外；由於死者墮下的過程被拍攝下來，故高官認為不存在疑問，故陪審團不可裁定死因存疑。

裁判官指，陪審團若裁定死者死於自殺，須確定死者當時有意圖結束自己生命及有意圖殺害自己，而考慮到英國案例及近年來家屬亦願接納死者自殺，陪審團可衡量相對性去作出裁斷，毋須達致毫合理疑點。

裁判官續指，如果陪審團認為證供不足達到裁定死於自殺，則可考慮死於不幸，指死者似乎墮下前有看向地面，而當時地面已鋪氣墊，死者當時或有理念想表達，以為自己能跳到氣墊上，如陪審團認為這可能性較大，則可裁定死於不幸。如果陪審團認為死者並非想跳下去，只是體力不支，而消防在死者掙扎下無法成救援，故最終意外墮下，則可裁定死於意外。

除裁定死因外，裁判官亦向陪審團表示，陪審團可考慮作出建議，包括就警方談判專家組、警方及消防的工作系統、及工地工作系統等。裁判官強調應就工作系統、而非個人行為作出建議，方便當局作出有效跟進，例如建議消防購入其他尺寸的氣墊、或工地圍封上增設危險警告的告示等。