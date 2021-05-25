廚師稱為吸引妻注意非禮親女　認罪候判

4旬廚師與妻子感情生變，於前年數度着年僅10歲的長女入房並藉機非禮，不但要求女兒跪下舔其下體，更要求女兒觀賞他與女子性交的片段，再指插女兒私處，女兒喊痛仍不停止，竟然剪指甲後再摸女兒私處。事件直至其妻察覺有異，追問下才曝光。廚師今天（25日）在區院承認非禮等罪，還押至6月9日判刑，期間待索閱其心理、精神及背景報告。

代號「Y.G.」的41歲被告，承認2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及2項非禮罪。控罪指他於2019年7至11月間，向其長女X作出猥褻行為及非禮X。控方表示被告沒有案底，而X母親不欲X再述創傷經過，拒絕讓X接受會面以索取報告。

案情指被告與妻育有一子一女，被告與子女數年前來港定居，其後被告妻子懷疑被告外遇，故兩人感情生變而分房睡。被告與X同睡一房的雙層床，被告睡上層，而X則在下層。前年7月，被告著X入房關門後，他褪下褲子，手指向地叫X跪下，要求X「你舔我私人部位吖」，X不願意，被告卻把X頭部按向自己下體，X才很快地舔了數下。其後至8月，被告又兩度要求X入房舔其下體，X因怕被打而遵從。

前年11月13日，被告喝着酒回家後，又叫X入房稱「我畀你睇我買啤酒之前做過啲咩嘢」，便以流動電話播放短片。X看見被告與兩名赤裸女子，被告並與其中一名女子性交。被告播完片後，把手伸進X內褲，觸摸及指插X私處，X因怕被打而沒有出聲。X及後低聲呼痛，被告於是到房外剪指甲，再返回房續摸X私處，X假裝肚痛走到廁所哭泣。事隔3日之後，被告又再度非禮X。直至X母在清洗內褲時發現有異，追問X才揭發事件，被告在被質問下更一度否認指控，後才承認並求原諒。而被告被捕在警誡下稱「我同老婆感情唔好，所以我先摸我個女下體引佢注意，我知做錯」，後在會面中指曾到色情網站播放色情影片予X觀看，並「求其」摸了X私處。