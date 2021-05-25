新冠疫苗將涵蓋非港人　1.3萬名「難民」7月起免費打針

新冠疫苗接種率奇低，為「谷針」的港府不惜用公帑補貼非港人打針。政府今日(25日)公布，新冠疫苗接種計劃將覆蓋持「往來港澳通行證」（慣稱「雙程證」）並將會在香港逗留一段時間的內地居民。政府亦準備為在香港的免遣返聲請人，以及獲聯合國難民事務高級專員署確認為難民的人接種疫苗，涉及13,000人。

港府表示，自疫苗接種計劃開展以來，政府不時收到為在港的非香港居民接種疫苗的查詢和要求。現時約有4萬多名持有雙程證的內地居民獲准以訪客身分逗留在香港，他們當中絕大部份是持「探親」簽注赴港探親。由於疫情及兩地所實施的檢疫措施，他們可能由於特殊原因或困難而需要繼續逗留在香港，例如照顧在港無依靠子女、年長或患病的家人等。

港府表示，凡持有雙程證獲准以訪客身分逗留香港，並且無需延期也可以在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗的訪客，可以由本周五(28日)開始帶同雙程證及由本港入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局，由職員協助預約，以期在逗留期限內於社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

此外，政府亦準備為在香港約13,000名免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人士接種疫苗。政府指現正透過香港國際社會服務社，向有關人士進行問卷調查，了解他們對接種疫苗的意向，計劃7月開始，安排4至6間指定疫苗接種中心為有關人士接種疫苗，並提供翻譯服務。

至於因疫情而繼續在港逗留的其他訪客，政府指亦會適時公布接種安排。港府又指，單以接種疫苗為由而申請延長在港逗留期限將不獲考慮。